ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 5/1-b MADDESİ DEĞERLENDİRME

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5/1 ? b maddesi ?(1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak. b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.? şeklindedir.

Müvekkilin hangi hareket yada fiili ??itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu? kuralının ihlali olduğu ortaya konulması gerekir

Ortak nitelik şartı Yönetmelik düzenlemesinde görüleceği üzere oldukça muğlak ve soyut bir mevzuat hükmüdür. Bu hüküm uyarınca görevine son verilecek kamu görevlisinin hakkındaki iddianın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde sabit duruma getirilmesi hak kayıplarının ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için çok önemlidir.

Öyle ki, idari işlemin yasal gerekçesi Anayasamız gereğince hukuk devleti olmanın da bir tezahürüdür. Etkili savunma ve etkili objektif soruşturma herkesin hakkı olup, davalı idarece işlemlerde buna uygun davranılarak ölçülü işlemler ortaya çıkarılmalıdır.

DANIŞTAY 12. DAİRESİNİN 2021/367 E., 2022/5455 K. NUMARALI KARARI;''Uyuşmazlıkta konusu olayda, davacının ortak niteliği kaybettiğinden bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, dosyada yer verilen bilgi ve belgeler dikkate alındığında, davacıya atfedilen eyleminin İslam törelerine uygunluğunun kabulüne olanak bulunmamakla birlikte alenileştiğine, mesleğine ya da sosyal çevresine yansımaları olduğuna ilişkin yeterli bir bulgunun olmadığı, dolayısıyla, davacıya isnat edilen eylemin ilgili Yönetmelikte aranan çevresinde bilinir olduğu hususunun her türlü şüpheden uzak, somut, inandırıcı ve tereddüte yer bırakmayacak kesin deliller ile ispat edilememesi nedeniyle davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen "...itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" şartını kaybettiğinden bahsedilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, anılan fiili nedeniyle davacının görevine son verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk ve davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf isteminin reddi yolunda verilen Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.'' şeklinde hüküm kurmuştur.