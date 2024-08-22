Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 13:34
İkinci mazeret ataması Başvurular ile ilgili

https://veri.meb.gov.tr/ bu linkten başvuru alınıyor.


Aşıkoğlu52
Şef
22 Ağustos 2024 13:43

2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında tercihleri doğrultusunda iller arasında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin; mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır. Bu kapsamda bulunan öğretmenlerimiz 23 Ağustos 2024 saat 23.59. 59'a kadar http://meb.ai/2024YazMazeret linkinden başvuruda bulunabilir.

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