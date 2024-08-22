Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 13:49
4045 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilen kararlar danıştay tarafından bozulmaya başlamıştır

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, 4045 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılmaktaydı. Anılan Kanun'un 1. maddesinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilmesi ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemlere yönelik bireysel başvurularda verilen ihlal kararları dikkate alınarak kanun koyucu tarafından 7315 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuş ve 4045 sayılı Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır.

4045 sayılı kanun gereği karar verilen dosyaları Danıştay bozmaya başladığını ve istinafa göndererek 7315 sayılı kanuna göre inceleme yapılmasını ve bu yönde karar tesisi istendiğini bildirmek isterim.

Paniğe gerek yok ancak 7315 sayılı kanuna göre yeniden yargılama yapılacak gibi gözüküyor. 07.04.2022 tarihi öncesi verilen iptal kararlarına dikkat etmek ve bu kararların 4045 sayılı kanun gereği verildiyse yüksek ihtimal ile bozulacağını söylemek isterim.


muallimmm4638
Aday Memur
22 Ağustos 2024 15:36
kapsamı okudum anlamadım hocam yani dönüşler zorlaşacak mı ? nasıl bişey bu
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