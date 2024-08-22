4045 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilen kararlar danıştay tarafından bozulmaya başlamıştır

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, 4045 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılmaktaydı. Anılan Kanun'un 1. maddesinin Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilmesi ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemlere yönelik bireysel başvurularda verilen ihlal kararları dikkate alınarak kanun koyucu tarafından 7315 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuş ve 4045 sayılı Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır.

4045 sayılı kanun gereği karar verilen dosyaları Danıştay bozmaya başladığını ve istinafa göndererek 7315 sayılı kanuna göre inceleme yapılmasını ve bu yönde karar tesisi istendiğini bildirmek isterim.