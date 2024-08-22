KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 14:40
Kpss Lisans Sonuçlar 23 Aust saat kaçta öğrenilir.

00.00 de açıklanır mı?


Jeanbay3
Aday Memur
22 Ağustos 2024 14:46

Büyük ihtimalle sabah açıklanır.Sistemde sıkıntı yaşanmaması için.


ROCKYBALBOA7777
Şef
22 Ağustos 2024 14:49

Biraz önce 30633, 30634 ve 30635 aktif oldu. Pek ihtimal dahilinde değil ama bugün de açıklanabilir.


krekium
Aday Memur
22 Ağustos 2024 14:50

Sabah 7.30-8 arası açıklanır

ROCKYBALBOA7777, 1 saat önce

Biraz önce 30633, 30634 ve 30635 aktif oldu. Pek ihtimal dahilinde değil ama bugün de açıklanabilir.


Nuraynen
Aday Memur
22 Ağustos 2024 15:05

Hocam bilgisizliğimi mazur görün nedir acaba bu kodlar?buranın eski üyeleri falan mı sonuç açıklanmaya yakın hortlayan

ROCKYBALBOA7777, 1 saat önce

Biraz önce 30633, 30634 ve 30635 aktif oldu. Pek ihtimal dahilinde değil ama bugün de açıklanabilir.


ROCKYBALBOA7777
Şef
22 Ağustos 2024 15:09

https://www.osym.gov.tr/TR,30625/2024-sayistay-eleme-sinavi-basvurularinin-alinmasi-21082024.html bakın TR'den sonra 30625 yazıyor.30631'de Sayıştay kılavuz koduydu.Sabah 30633,30634 ve 30635 yazdığımızda bakım var uyarısı alıyorduk şu an ise anasayfaya atıyor. Bu da linklerin aktif olduğu anlamına geliyor. Genelde böyle durumlarda ösym duyuru yapıyor. bu kpss sınav sonucu mu olur yoksa başka bir sınava ilişkin duyuru mu olur o konuda emin olamıyoruz.

Nuraynen, 48 dk. önce

Hocam bilgisizliğimi mazur görün nedir acaba bu kodlar?buranın eski üyeleri falan mı sonuç açıklanmaya yakın hortlayan

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