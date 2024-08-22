KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 14:51
2015 YGS=2024 KPSS benim tahminim.

Bilenler bilir 2015 YGS diğer yapılan sınavlara göre çok zordu.Ozellikle de Türkçe ve matematik.Arkadaşım 120 netle 3550 sıralama yapmıştı.Bu sınavda da böyle bir şey yaşanabilir.Yani düşük net yüksek puan ve iyi bir sıralama getirebilir.


issizinsaatci34
Aday Memur
22 Ağustos 2024 14:57

40-70 netlerde 1-2 puan yüksek gelir. Ama üst sıralamlarda max 0.5 puan. Sınavın karakteri böyle.

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