KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 14:58
KPSS 2024 Sonuçları

23 Ağustos 2024?te açıklanması beklenen sonuçlardır.

Kimi hayal kırıklığı, kimi sevinç gözyaşlarına tutulacak.

2 yıl sonunda hayal kırıklığı yaşayanlardan atananlar, sevinç gözyaşlarına tutulanlardansa puanı yetmeyip atanamayanlar olacaktır.

O yüzden sınav sonuçlarıyla sevinin ama karalar da bağlamayın. Ne olacağı hiç belli olmaz.

Şimdiden hayırlı olsun.


merveg.
Aday Memur
22 Ağustos 2024 15:04
hakkımızda hayırlısı olsun
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