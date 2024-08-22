Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 15:43
Memur int*har durumunda tazminat ve hakları yakınlarına geçiyor mu?

Bekar memurun int*hardan dolayı ölmesinden sonra tazminatı ve hakları anne, babasına geçiyor mu net bir bilgi verebilecek var mı?

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