Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Ağustos 2024 16:07
Dış Kaynak Muvazzaf Astsubay Alımı

Arkadaşlar merhaba ben 2024 yılı dış kaynak astsubay alımına basvuracam.Kilavuza göre en az önlisans mezunu şartı var.Ben şu anda önlisans okuyorum normalde bu Ağustos ta mezun olacaktım ama 1 dersimi veremedim o yüzden Aralık ayındaki mezuna kaldım.Sorum şu basvurular genelde Kasım ayında başlıyor sonra seçim asamalari var onlar da ocak-subat arası oluyor.Ben ikinci asamalar olmadan önce mezun olabilirim ama başvuru tarihi mezun tarihimden önce bu durumda başvuru yaparsam sorun yaşar mıyım?

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