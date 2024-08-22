Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2024 16:12
3+1 istanbulda çalışıp pdc'den dolayı eş durumu red gelen var mı

3+1 istanbulda çalışıp pdc'den dolayı eş durumu red gelen var mı (eşim kadrolu sağlık memuru)

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