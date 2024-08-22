Bitlis ilişki kesmeleri durdurdu

Ahlat şenlikleri vardır CB ve bütün bakanlar Bitliste olur her yıl 25-26 Ağustosta, Ordan Malazgirte geçilir. O yüzdendir.Heyecan yapma. Ayrıca bu sene kabine toplantısı da Ahlat'ta olacak.

Ahlat şenlikleri vardır CB ve bütün bakanlar Bitliste olur her yıl 25-26 Ağustosta, Ordan Malazgirte geçilir. O yüzdendir.Heyecan yapma. Ayrıca bu sene kabine toplantısı da Ahlat'ta olacak.