Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ağustos 2024 16:24
Bitlis ilişki kesmeleri durdurdu

Bitlis emniyetindeki personelin ilişik kesmeleri an itibarıyla durduruldu konudan bilgisi olan arkadaşlar yazabilir mi


Samiex
Aday Memur
22 Ağustos 2024 16:49
1 hafta ertelendi

baboli9
Aday Memur
22 Ağustos 2024 16:50
Ahlat şenlikleri vardır CB ve bütün bakanlar Bitliste olur her yıl 25-26 Ağustosta, Ordan Malazgirte geçilir. O yüzdendir.Heyecan yapma. Ayrıca bu sene kabine toplantısı da Ahlat'ta olacak.
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