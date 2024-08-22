Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Ağustos 2024 17:59
Programcı ünvanı mühendislik mezunu ise mühendis maaşı alabilir mi?

merhaba. icisleri bakanligina programci olarak atandim. bilgisayar muhendisligi mezunuyum. programci ünvanina yerlesme sartları arasinda bilg müh mezunu olmakta vardi. önlisansim yok direk lisansım. mühendis maaşı alabilir miyim? kamuda calisan bilir teknik kadrolar muh tamamlayinca mühendis maasi aliyorlar.

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