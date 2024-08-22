Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 18:05
Nöbet izni idari izin olarak mı geçer?

Bulunduğum kurumda cumartesileri sırayla nöbet tuturuyoruz. Ben bu izinleri biriktirerek il dışına çıkma hakkına sahip miyim? Kağıt dolduruyoruz lakin amirim il dışına çıkamayacağımı söylediği için çalıştığım şehri yazıyorum. Bu sırada herhangi bir çevirme, otel veya öğretmenevi gibi konaklamam da sorun oluşur mu?

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