Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 18:11
Öğretmenlik Mesleğinin Zorlukları

Bu mesleğin zorlukları neler? En çok sizi ne zorluyor?


Adamhak66
Aday Memur
22 Ağustos 2024 18:14

Başlıkta anlatım bozukluğu yapmışım.Kusura bakmayın

Toplam 1 mesaj

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