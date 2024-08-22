Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 19:33
Sözleşmeli öğretmen askerlik işlemleri

Merhabalar hocalarım. 14 kasımda bedelli askerliğe gideceğim ama yapılacak işlemleri hiç bilmiyorum kaç gün önceden sözleşmeyi iptal etmem gerekiyor ve askerlik bitince kaç gün sonra yenileyebiliyorum sözleşmeyi

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