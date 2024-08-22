Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ağustos 2024 19:38
atamada bölüm
"Büro yönetimi" ile ilana çıkan bi üniversiteye "Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı" mezunu olarak başvurdum ve benim atamamı yaptılar daha sonra bi mağduryet yaşar mıyım?

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