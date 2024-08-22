atamada bölüm

"Büro yönetimi" ile ilana çıkan bi üniversiteye "Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı" mezunu olarak başvurdum ve benim atamamı yaptılar daha sonra bi mağduryet yaşar mıyım?

"Büro yönetimi" ile ilana çıkan bi üniversiteye "Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı" mezunu olarak başvurdum ve benim atamamı yaptılar daha sonra bi mağduryet yaşar mıyım?