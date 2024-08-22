Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 20:04
ÖSYM, KPSS Alan bilgisi sınav ücretlerini ne zaman ödeyecek?

18 gün geçmesine rağmen yatmadı. Ösym genelde 10 gün içinde yatırıyordu, bilemediğim kaçırdığım bir şey mi var?


Ayşegül2320
Aday Memur
22 Ağustos 2024 20:06

Anketi doldurmadı ise 1 ayı geçer


nwkay
Aday Memur
22 Ağustos 2024 20:14

teşekkürler.

Ayşegül2320, 5 saat önce

Anketi doldurmadı ise 1 ayı geçer

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