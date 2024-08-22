Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ağustos 2024 20:04
ÖSYM Kpss öabt sınav ücretlerini ne zaman ödeyecek?

18 gün geçmesine rağmen yatmadı. Ösym genelde 10 gün içinde yatırıyordu, bilemediğim kaçırdığım bir şey mi var?


Ayşegül2320
Aday Memur
22 Ağustos 2024 20:06

Anketi doldurmadı ise 1 ayı geçer


nwkay
Aday Memur
22 Ağustos 2024 20:14

teşekkürler.

Ayşegül2320, 39 dk. önce

Anketi doldurmadı ise 1 ayı geçer

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?Mazeret 2. Tercih2024 Mazeret Ataması DilekçeEş durumunda güncel durumİstifayı ne zaman vermeliyim?Kolejde Ücretli ÖğretmenlikMemur 08:00 17:00 çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda mı?Yeşil pasaport kanun teklifiÖğretmen Seminer Döneminde 10 Gün İşe Gitmezse Çekilmiş sayılırmı ?Deneme sınavları yasaklandı

Sözlük

boşanmak 4 sigarayı bırakmaya çalışmak 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 çay içerek yazan yazar 1 özür dilemekte zorlanan insan 2 till 1 Büyücü 1 branda 1 maximilla 1 Puslu Ayna'nın sözlüge transfer olması 15

Son Haberler

Polis adayı kadın mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadıKarısını otomobil içerisinde öldüren şahıs tutuklandıAmasya'da toprak kayması sonucu 1 işçi öldüMarmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?