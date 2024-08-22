Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ağustos 2024 20:38
taltif
8-5 şubeciye yatan taltif çakma 12-36 çalışan tüm asayişin kahrını çeken karakolcuya ekipçiye yatmaz. böyle bir saçmalık başka hangi kurumda var?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet Genel Müdürlüğü Gıyabında ilişiği kesilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeJandarma ve Polis maaşları eşitlensinKayseri emniyet müdürü Atanur AydınEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıHamyo soruşturmasıPolis ve hemşire eş durumu atamasıZorunlu Polsan zorbalığı

Sözlük

65 milyon yıl önce filmi 2 korkma 1 paranoyak 4 yeşil fındık 1 sokağa çıkma yasağı 3 Büyücü 1 bkz entrysi yazabilen yazarlara imrenmek 6 Kırmızı ışıktan geçmek 2 tespih olsan çekilmezsin 1 lehçe şive ağız aksan 1

Son Haberler

Polis adayı kadın mezuniyetinde çifte mutluluk yaşadıKarısını otomobil içerisinde öldüren şahıs tutuklandıAmasya'da toprak kayması sonucu 1 işçi öldüMarmaray'da rayların üzerine düşen bir kişi hayatını kaybettiSağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?