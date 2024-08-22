Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Editör
22 Ağustos 2024 20:48
Her ikisi de sözleşmeli öğretmenlerimizin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme sonuçları

https://l24.im/UB9uo


matemkogr
Şube Müdürü
22 Ağustos 2024 21:51

Hayırlı olsun hocam.

Toplam 1 mesaj

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