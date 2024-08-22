Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ağustos 2024 20:53
Görevlendirme devamı tayin

Merhabalar haftanın 1 günü başka bir hastaneye görevlendirme ile gidiyorum çalıştığım hastanede çalışan tek kişiyim görevlendirme ile gittiğim yerde ise hiç kimse yok. Ben görevlendirme ile gittiğim kuruma geçmek istiyorum ancak il içi tayinde çıkmıyor maalesef geçmek için ne yapabilirim?

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