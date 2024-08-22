KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ağustos 2024 21:04
memur birinin akademiye katılması

merhabalar halen memur olarak görev yapıyorum bu sene öğretmenlik mezunu oldum ve nasipse önümüzde ki atamaları bekliyorum. bu süreçte akademiye katılmamız gerekecek olursa akademide ki süreçte memurluğum ne olacak eskiden atama belli olunca istifa ediyorduk diğer göreve başlıyorduk ya şimdi nasıl bir yol çıkacak bilgisi önerisi olan var mı ?

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