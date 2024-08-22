Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ağustos 2024 22:20
Polsan kredi taksidi ödemesi

Polsan ihtiyaç kredisi kullandığımızda, aylık taksit ödemesi maaştan otomatik mi kesilir aidat gibi bordrodan ? yoksa kendimiz banka hesaplarına mı gönderiyoruz


Demir355
Memur
22 Ağustos 2024 22:25
otomatik kesilir bordroda görürsün

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
22 Ağustos 2024 22:25
teşekkür ederim
Demir355, 32 dk. önce
otomatik kesilir bordroda görürsün
Toplam 2 mesaj

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