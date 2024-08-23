Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 01:44
4B'li Sözleşmeli Personel Tayin Hk.

28.12.2022 tarihinde tarım bakanlığına atama sonucum belli oldu.14.02.2023 tarihinde atama tebligatım geldi ve bu süreçte 26.01.2023 tarihinde 32085 sayılı Resmi Gazetede 7433 sayılı kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve bu kanundan dolayı eş durumu tayini isteyemiyorum. bu konuyla ilgili herhangi bir olumlu sonuç alan ya da dava yoluna giden oldu mu acaba? Bu konuda sesimizi duyurup mağduriyetimizin giderilmesini sağlamamız gerekiyor.

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