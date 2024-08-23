Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 02:40
2. mazeret ataması hakkında
hocalarım merhaba eşim asker. mazeret tayininde son başvuruyu reddedersek askeri protokolden yararlanarak görevlendirme isteyebiliyor muyuz? yoksa reddettiğimiz için bu hak elimizden gitmiş mi oluyor?

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