Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 02:40
İkinci mazeret ataması hakkında

hocalarım merhaba eşim asker. mazeret tayininde son başvuruyu reddedersek askeri protokolden yararlanarak görevlendirme isteyebiliyor muyuz? yoksa reddettiğimiz için bu hak elimizden gitmiş mi oluyor?


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2024 07:58

1. Mazerete başvurmuş muydunuz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret 2. Tercih2024 Mazeret Ataması DilekçeEş durumunda güncel durumİl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?İstifayı ne zaman vermeliyim?Kolejde Ücretli ÖğretmenlikMemur 08:00 17:00 çalışma saatleri dışında çalışmak zorunda mı?Öğretmenlik Mesleğinin Zorluklarıİller Arası İsteğe Bağlı Mazeret Ataması Duyurusu (22 Ağustos)AÖF görevini onaylamadım

Sözlük

türkiye türklerindir 1 branda 1 Kırmızı ışıktan geçmek 2 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 mırrığın mırrık değil 1 Erkcan Özcan 1 sigarayı bırakmaya çalışmak 4 cornetto üçlemesi 1 Sakız çiğnerken dilini ısırmak 5 güne bir söz bırak 6

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolarMaliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımıYılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacakBorsa güne yükselişle başladıKPSS sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?