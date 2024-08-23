Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 03:55
21 Saat dilekçesi

21 saat dilekçesi verildiğinde idarenin yapması gereken iş ve işlemler sırasıyla nelerdir?

Müdür sorumluluğu nedir bununla ilgili?

Örneğin..

Önce okulda diğer branş öğretmenleri sorulur istekli varsa girer.

Kimse istemiyor veya yeterli öğretmen yoksa ilçeye yazı tiyazılır başla okulda norm fazlası olan veya 21 saati doldurmayan veya istekli olan bir öğretmen görevlendirilir.

İlçe de yoksa ile sorulur.

İlde de yoksa ücretli öğretmen bulunur.

Hiç bir şekilde öğretmen bulunamıyorsa son çare dilekçeyi veren öğretmene reesen 30 saate kadar ders verilir.

Bunun gibi bir sıralama prosedür var mı?

Bilgisi olan cevap verebilir mi? Eleştirin diye açmıyorum başlığı.

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