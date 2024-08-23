Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 04:59
Delilin savcılığa teslim edilmemesi hk.

Selamlar. Tck 191 den şüpheli şahsın kan ve idrar örneği alındı. Örnek hastanede unutulduğu için savcılığa teslim edilmemiş. Bu olay ilçede gerçekleşir. Olayı güvenlik büro alır. Suç önleme ve soruşturma büro amirliği savci görüşme yaparak şüphelilerin ifadesini alır ve dosyayı polis merkezine gönderir. Polis merkezi kalan işlemleri yapar ve şüpheliyi hastaneye götürerek kan ve idrarını aldırır. 12 12 çalışıldığı için yoğunluktan unutulur. Burada grup amiri ve grup mukayyitinin sorumluluğu nedir. Ya da ihale kime kalır? Bir de bununla ilgili hangi suçtan yargılama yapılır.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEgm tarafından gıyabında ilişiği kesilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıKayseri emniyet müdürü Atanur AydınHamyo soruşturmasıJandarma ve Polis maaşları eşitlensinEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolis ve hemşire eş durumu atamasıPolise Tcdd indirimi neden yok?

Sözlük

Sözlük editörü 2 shooting stars 1 supporters 1 Bugün olanlar 4 sözlüğe girince kibar davranmak 7 polis kontrolü 1 maymun çiçeği 2 cornetto üçlemesi 1 Carlsberg 1 güne bir söz bırak 5

Son Haberler

23 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!Eski futbolcu Gökhan Çıra, 'çocuklu paylaşımı' dolayısıyla ifade verecekBeyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldüTrump'a mitingde kurşungeçirmez cam koruması

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?