Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 04:59
Savcılığa teslim edilmeyen delil

Selamlar. Tck 191 den şüpheli şahsın kan ve idrar örneği alındı. Örnek hastanede unutulduğu için savcılığa teslim edilmemiş. Bu olay ilçede gerçekleşir. Olayı güvenlik büro alır. Suç önleme ve soruşturma büro amirliği savci görüşme yaparak şüphelilerin ifadesini alır ve dosyayı polis merkezine gönderir. Polis merkezi kalan işlemleri yapar ve şüpheliyi hastaneye götürerek kan ve idrarını aldırır. 12 12 çalışıldığı için yoğunluktan unutulur. Burada grup amiri ve grup mukayyitinin sorumluluğu nedir. Ya da ihale kime kalır? Bir de bununla ilgili hangi suçtan yargılama yapılır.


Diegosan
Memur
23 Ağustos 2024 11:13
Konuyla ilgili sehven sıkıntı olduğunu belirtir güzel bir tutanak tutun, savcıya bilgi verin, durumu anlatın. Şahsı Polis Merkezine davet edin, tekrar örnek aldırın. Bu konuyla alakalı kimsenin adli idari birşey yaşayacağını düşünmüyorum.
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