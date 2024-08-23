Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ağustos 2024 08:32
Piyade astsubay olmak

Arkadaşlar herkese selam bu sene myo kazandım ve yüksek ihtimal ile piyade olacağım piyadenin zorluklarını artılarını eksilerini kaç defa şark görevi yaptığını bildiğiniz neler varsa anlatabilir misiniz teşekkürler

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