KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea

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23 Ağustos 2024 08:43
KPSS 2024 Açıklanıyor.

Umarım herkes istedigi sonuçları alır. İptal sorular ile birlikte açıklanması bekleniyor. Açıklanma saati tahmin saati 10.00 veya 14.00.


AliKurmaç
Aday Memur
23 Ağustos 2024 08:46
bakalım kaç soru iptal olacak

psk23
Aday Memur
23 Ağustos 2024 08:47

umarım misakimilli sorusunun cevabı değişir


AliKurmaç
Aday Memur
23 Ağustos 2024 08:50
inş
psk23, 2 saat önce

umarım misakimilli sorusunun cevabı değişir


krekium
Aday Memur
23 Ağustos 2024 08:53

hala aktif link yok


desastreux
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 09:00

14.00 diyen doğru mu söylüyor acaba o zaman?


dobeshi
23 Ağustos 2024 09:01
misakı milli sorusu bencede iptal olur.

sevmis
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:03

geçen sene saat 10.00 da açıklanmış


dobeshi
23 Ağustos 2024 09:03
arkadaşlar ekran başinda çok beklemeyin. ss alıp hemen çıkın site çökmesin ya

sevmis
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:04

ss nedir?

dobeshi, 2 saat önce
arkadaşlar ekran başinda çok beklemeyin. ss alıp hemen çıkın site çökmesin ya

kitbm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:06

4 tane var

krekium, 2 saat önce

hala aktif link yok


krekium
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:06

ekran görüntüsü

sevmis, 2 saat önce

ss nedir?


sevmis
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:08

tahminimce saat 10.00 açıklanır açıklanmazsa 14.00 yaparlar

kitbm, 2 saat önce

4 tane var


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 09:10

Hangileri?

kitbm, 2 saat önce

4 tane var


uli1
Memur
23 Ağustos 2024 09:12

33,34,35,36


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 09:14

Bunlar ön lisans sınav yerleri belli olmadan aktif olmuşlardı


kitbm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:15

farketmez. son linkin önünde 4 tane boş link var


uli1
Memur
23 Ağustos 2024 09:15

Ama sonuçta boştalar hocam.


Kare-As
Şef
23 Ağustos 2024 09:18

acaba sınav mı iptal olacak ? yada çok soru iptali var da çekiniyorlar mı? neden hala açıklanmadı ?


kpss-24
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:20
Geciken bir süreç yok ki. Normalde de bugün açıklanacak. Büyük ihtimalle 40 dk sonra açıklanır.
Kare-As, 2 saat önce

acaba sınav mı iptal olacak ? yada çok soru iptali var da çekiniyorlar mı? neden hala açıklanmadı ?


sevmis
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:21

bekliyoruz iptal olsa bu zamana kadar beklemezlerdi bence o kadar insan 1 aydan fazladır bekliyor pat diye sınav iptal edemezler bence haftaya önlisans kpss var 15inde lise kpss var takvim ertelendi lisansa zaman kalması bence sadece soru iptali olur

Kare-As, 2 saat önce

acaba sınav mı iptal olacak ? yada çok soru iptali var da çekiniyorlar mı? neden hala açıklanmadı ?

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