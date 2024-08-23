21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesi

arkadaşlar böyle bir haber dolanıyor öğretmenin 21 saatten az dersi varsa başka okula ders tamamlamaya göndermek gibi idare böyle bisey yapabilirmi yani benim 18 saat dersim var yada 19 saat kalan ders için beni tamamlamaya gönderebilirim? Gönderirse de ben gitmek zorundamiyim

arkadaşlar böyle bir haber dolanıyor öğretmenin 21 saatten az dersi varsa başka okula ders tamamlamaya göndermek gibi idare böyle bisey yapabilirmi yani benim 18 saat dersim var yada 19 saat kalan ders için beni tamamlamaya gönderebilirim? Gönderirse de ben gitmek zorundamiyim