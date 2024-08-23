Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ağustos 2024 08:51
21 saaten az alan öğretmenin görevlendirilmesi
arkadaşlar böyle bir haber dolanıyor öğretmenin 21 saatten az dersi varsa başka okula ders tamamlamaya göndermek gibi idare böyle bisey yapabilirmi yani benim 18 saat dersim var yada 19 saat kalan ders için beni tamamlamaya gönderebilirim? Gönderirse de ben gitmek zorundamiyim

Pelinin1
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 09:33

Gönderirlerse gitmek zorundasınız, ancak genelde 18-19 saati göndermezler, 6 saatten az ders için başka okula gönderim çok az olur

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