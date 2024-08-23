Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ağustos 2024 09:00
İller bankasında çalışan var mı?

Merhabalar, iller bankasında çalışan var mı?

Dhmi'ye göre kıyaslarsak artıları eksileri nedir? Çalışma şartları olsun, maaş olsun..

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