Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 09:04
527 den ilişiği kesilmeyenler

527 den dilekçe yazdım die ilişiğim kesilmemişti 27 Ekim'de dereceyi alınca ilişiğimi keserler mi yoksa artık kesemezler mi

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