Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 09:09
527 den ilişiğim kesilmedi

527 din dolayı dilekçe verdim ve ilişiğim kesilmedi acaba Ekim ayında derece alınca gönderirler mi yine genel bir ilişik kesme olur mu yoksa artık kimse karışmaz mı bize


Kendidünyasında
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:14

Bazı kesimler bi parti daha genel müdürlük imzalı ilişik kesme olur Ekim ayında diyorlar


kyk personeli
Memur
23 Ağustos 2024 09:29
Bitti kardeşim gıyap da kesme Rahat ol.

Kendidünyasında
Aday Memur
23 Ağustos 2024 09:37

İnşlh öyle olur herkes ayrı konuşuyor dilekçe ile duranlarda gidecek vs umarım kalırız

Toplam 3 mesaj

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