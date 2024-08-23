Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 09:46
EN ÇOK İŞ YÜKÜ OLAN KURUM HANGİSİ

HERKES KENDİ KURUMUNDAN ÖRNEK VERSİN..GÜNDE KAÇ EVRAK İŞLEM VAR..MESAİ KALIYORMUSUNUZ..NÖBET SİSTEMİ VARMI VS.


murat_326
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 09:51

İlginç bir başlık...


Pelinin1
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 09:56

En çok iş yükü öğretmenindir, hem derse giriyoruz, hem evrak işi yapıyoruz, hem derse hazırlık yapıyoruz evde de çalışıyoruz, hem sınav hazırlayıp kağıt okuyoruz, hem de 7/24 sınıf rehberliği olduğu için öğrenci sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, örneğin veli gece gündüz sizi arayabiliyor, öğrenci zaten her dakika mesaj atabiliyor, zaman kavramı özel sektör gibi mesa kavramı yok

Veli toplantısı oluyor akşam kaça kadar sürerse okulda oluyoruz, kurul toplantısı oluyor yine akşam 8 e kadar toplantı sürebiliyor

Sorunluluk sınavları akşam oluyor

Hizmet içi eğitimler hep akşam oluyor dersten sonra

Meslek hayatımda o kadar çok karanlıkta okuldan çıktığımı bilirim ki

Hangi memur en geç 5.30 dan sonra binada kalıyor


ice.mann
Memur
23 Ağustos 2024 09:57

Her kurumun kendine göre iş yükü ağırdır.


orman05
Şef
23 Ağustos 2024 10:00
bütün kurumların kendine gore is yükü vardır.

CuraX
23 Ağustos 2024 10:04

Hangi kurum daha az çalışıyorsa oraya tercih yapacaksın dimi? Sizin gibiler yüzünden kalkınamıyor bu devlet. Maaşını alıyorsan burda yaptığın 10 saat mesainin hepsinde çalışmak zorundasın neyin hesabı bu?


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
23 Ağustos 2024 10:12

Kaç evrak işlem olduğu doğru bir tanım değil. Bir dosya ile 1 günden fazla uğraştığım oluyor. Günde 100 evrak hazırladığımda oluyor. Evrak işi basit, asıl zor olan vatandaşla muhattap olunan işler.

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