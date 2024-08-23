EN ÇOK İŞ YÜKÜ OLAN KURUM HANGİSİ

En çok iş yükü öğretmenindir, hem derse giriyoruz, hem evrak işi yapıyoruz, hem derse hazırlık yapıyoruz evde de çalışıyoruz, hem sınav hazırlayıp kağıt okuyoruz, hem de 7/24 sınıf rehberliği olduğu için öğrenci sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, örneğin veli gece gündüz sizi arayabiliyor, öğrenci zaten her dakika mesaj atabiliyor, zaman kavramı özel sektör gibi mesa kavramı yok

Veli toplantısı oluyor akşam kaça kadar sürerse okulda oluyoruz, kurul toplantısı oluyor yine akşam 8 e kadar toplantı sürebiliyor

Sorunluluk sınavları akşam oluyor

Hizmet içi eğitimler hep akşam oluyor dersten sonra

Meslek hayatımda o kadar çok karanlıkta okuldan çıktığımı bilirim ki

Hangi memur en geç 5.30 dan sonra binada kalıyor