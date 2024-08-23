Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2024 09:54
Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !

carry trade ile ülkeye giren sıcak paranın 3 aylık vade bitiş tarihi ağustos aynın son haftalarına gelmekte. Bundan ötürü sıcak paranın faiz ödemesi + anapara TL'den tekrar dolara dönüldüğü an mevcut kur politikası patlar bu da enflasyon olarak biz memurlara yansır.

Her zaman olduğu gibi merkez bankasının enflasyon hesabı tutmayacak. O yüzden herkes kendi çapında tedbirini alsın

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