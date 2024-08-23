KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea

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23 Ağustos 2024 10:10
KPSS sonuc
hangi yıla benzer geldi sizce

schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:19

2022'den 1.5-2 puan fazla geldi gibi.


yildiray41
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:21
kitapcigi goremiycekmiyiz? benim 8 net ortada yok

sonbirsarki24
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:22
aynen KPSS uzmanı sitesinden baktığım 2024 tahmininden yarım puan eksik geldi benim. 2022 den de 1.6 puan yüksek.
schopenhauerizm, 39 dk. önce

2022'den 1.5-2 puan fazla geldi gibi.


schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:23

demek ki yanlış yapmışsın kardeşim. Her sene çıkar böyle 3-5 kişi.

yildiray41, 37 dk. önce
kitapcigi goremiycekmiyiz? benim 8 net ortada yok

Metalurjistbirisi
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:24

Sıralamalar ne zaman açıklanır mühendisim


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:30

Puanlar düştü. Geçen yıllarda 3000. adam 91 puan aldıysa bu yıl aynı sıralama 90 puan oldu. Bu da sınavda herkesin zorlandığını gösteriyor.


AliKurmaç
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:33
iptal olan sorularla ilgili açıklama var mı

Anılylgn
23 Ağustos 2024 10:38
benim 5 net kaybolmuş ne bu böyle

yildiray41
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:40
benimde kayip bu iste bir is var
Anılylgn, 20 dk. önce
benim 5 net kaybolmuş ne bu böyle

XGogo58
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:40

Puan ve sıralamalara göre 2014 sınavına benzemiş


memurlukyolum
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:40

açıklama yok mu ya bu nasıl kurum hangi sorular iptal oldu veya cevabı değiştirildi bilen var mı yazsın ben göremedim ösym açıklamasında sorularla ilgili açıklama neye göre değerlendirme yapılıp hesaplandı

AliKurmaç, 25 dk. önce
iptal olan sorularla ilgili açıklama var mı

timido
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:40

2022 puanına göre 2,4 puan yüksek gelmiş benim de


Tomtan
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:41

"itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun ?A? olarak verilen cevabının ?C? olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı?ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır."

AliKurmaç, 25 dk. önce
iptal olan sorularla ilgili açıklama var mı

Gakupo
Şef
23 Ağustos 2024 10:41

87 puan almışım halkla iliskiler bölümü sizce kamu iktisat tutar mı düz memurlukta ya da iyi bir yer


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:43

Yakın 2014'e

XGogo58, 18 dk. önce

Puan ve sıralamalara göre 2014 sınavına benzemiş


fenerbahce.1262
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:46
9 net yok ortada. Haram olsun hakka giriyorlar böyle her sene

Ebrubl
23 Ağustos 2024 10:47

2022 göre 2 puan yüksek geldi.


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:51

2022'den zor olduğunu gösteriyor.

Ebrubl, 11 dk. önce

2022 göre 2 puan yüksek geldi.


Abdullah Ertaş
23 Ağustos 2024 10:52

Genel yetenek aşırı berbat geldi genel kültür 50 doğru geldi baya bi arada uçurum var puan 74


lisans mezunu
Şef
23 Ağustos 2024 10:55

Genel yetenek te kayıp netler var arkadaşlar

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