KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:16
2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama
haydi İİBF yazın bakalım puan ve sıralamalar.

v4ntessie
23 Ağustos 2024 10:28

91.92 puan, 1283. sıra. Hocam bu puana sizce yazılabilecek en iyi kurum nedir?


umursamazlık
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:32
DHMİ hocam şartları çok iyi
v4ntessie, 30 dk. önce

91.92 puan, 1283. sıra. Hocam bu puana sizce yazılabilecek en iyi kurum nedir?


no comment_2
Memur
23 Ağustos 2024 10:37
85,38848 sıralama 15126.

erschöpft
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:38

89,70 p3 3672 sıra


kayseri_li38
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:38
81.35-41422

Legolaskaracı
Memur
23 Ağustos 2024 10:39
87,02 9400 küsür
kayseri_li38, 20 dk. önce
81.35-41422

v4ntessie
23 Ağustos 2024 10:42

Hocam benim 92.5 yds puanım da var. DHMİ'yi ben de hedef koymuştum ama 95 puan altına düşer mi şüpheliyim

umursamazlık, 26 dk. önce
DHMİ hocam şartları çok iyi

Pladae
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:44

82.30 32.450 sizce yeter mi arkadaşlar düz memurluğa iktisat.

Toplam 8 mesaj

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