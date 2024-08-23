Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Kapalı
23 Ağustos 2024 10:30
Kamuda esnek çalışma saatleri hk.

Merhabalar herkese .Esnek çalışma modeli gih sınıfında uygulanır mı sizce? Her ne kadar masabaşı iş olsa da özel durumlar için.iyi çalışmalar dilerim

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