KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:31
Emeklerinin karşılığını almak güzel bir his

Sınava 7-8 ay gibi çalıştım. Eşek gibi çalıştım tam anlamıyla. Matematik temelim pek iyi değildi 2023 sınavına öylesine girip 4-5 net anca yaparken 24 net yaptım. Her neyse çalışan bir şekilde emeğinin karşılığını alıyor. Burada doğru dürüst çalışmayıp da iptal olmasını isteyen bencil arkadaşlara da tavsiye bir dahaki sefere daha iyi çalışın da böyle şeylere gerek duymayın.

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