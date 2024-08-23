Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Ağustos 2024 10:38
Becayiş Antalya BB-Hatay BB İtfaiye Eri

Antalya Büyükşehir Belediyesinde memur İtfaiye Eri olarak görev yapmaktayım. Hatay Büyükşehir Belediyesinde aynı kadroda olup ta gelmek isteyen varsa yer değişikliği yapalım.

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