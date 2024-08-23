KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:39
kpss elektrik mühendisi 4611 kodlulae
arkadaşlar nasıl geldi sıralama

elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:53

sıralama 2659, puan 90,48127


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:56

2022 de 2020 de aynı sıralamaya daha yüksek puanlar vurdu. Zorlanmış millet bu belli.

Toplam 2 mesaj

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