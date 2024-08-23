KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:39
Kpss elektrik mühendisi 4611 kodlular

arkadaşlar nasıl geldi sıralama


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:53

sıralama 2659, puan 90,48127


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:56

2022 de 2020 de aynı sıralamaya daha yüksek puanlar vurdu. Zorlanmış millet bu belli.


elk muhendis
Şef
23 Ağustos 2024 10:58

2006 oks'yi ve 2014 kpss'yi hatırlattı bana. Sıralamalar normal, puanlar cüccük gibi.


lamibedia
23 Ağustos 2024 11:03
tebrikler hocam bana 6k sıralama geldi acaba branşta kac gelecek
elk muhendis, 2 saat önce

sıralama 2659, puan 90,48127


EBUBEKİR RENÇBER
23 Ağustos 2024 11:29

96.9 sıralama 30 ne tavsiye edersiniz ilk kez sınava giriyorum

lamibedia, 2 saat önce
tebrikler hocam bana 6k sıralama geldi acaba branşta kac gelecek

eemmüh55
23 Ağustos 2024 12:15
11715 sıralama ile atanma şansım olurmu

amttt
23 Ağustos 2024 12:18
mümkün değil 4001 2 yıl boyunca 90nın altına bile zor düşer
eemmüh55, 1 saat önce
11715 sıralama ile atanma şansım olurmu

eemmüh55
23 Ağustos 2024 12:20
memuriyet olur gibi duruyor
amttt, 1 saat önce
mümkün değil 4001 2 yıl boyunca 90nın altına bile zor düşer

lamibedia
23 Ağustos 2024 12:55
Hocam bransin mükemmel gelir. Eger seviyorsan kesin KİT lerin batıya alım açmasını bekle. EÜAŞ TEİAŞ Tedaş ve DHMİ özellikle dhmi
EBUBEKİR RENÇBER, 2 saat önce

96.9 sıralama 30 ne tavsiye edersiniz ilk kez sınava giriyorum


Yarenxxx
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:01
sen puan 88 sıralama 6496 umut var mı sizce bir yere atanabilir miyim

Yarenxxx
Aday Memur
23 Ağustos 2024 13:02
sen değil eem
Yarenxxx, 20 dk. önce
sen puan 88 sıralama 6496 umut var mı sizce bir yere atanabilir miyim
Toplam 11 mesaj

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