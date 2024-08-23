KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:40
Yazıklar olsun hatalı sorulara neredeyse bir şey yapılmamış.
Ahlaksızlık, vurdumduymazlık, hak yemek için neler yapmadılar bu sınavda gözümüzün içine baka baka soruları hatalı sordular ve hala kıllarını kıprdatmıyorlar.

schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:47

Helal olsun ÖSYM'ye. Sizin gibi sınav iptal olsun tayfayı ciddiye bile almamış. Tam da olması gereken sorular iptal oldu. 1 tane iptal 1 tane de şık değiştirildi. Neymiş ayçiçeği bende fazla yazıyormus aynen kardeşim aynen. Ciddiye bile alınacak kişiler değilsiniz. Teşekkürler ÖSYM. en hakkaniyetlisi oldu.


bnmadmv
Memur
23 Ağustos 2024 10:48
Allah belanızı versin çürümüşsünüz oğlum siz hepiniz, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemeyicek kadar leş kargalarına dönmüşsünüz.
schopenhauerizm, 11 dk. önce

Helal olsun ÖSYM'ye. Sizin gibi sınav iptal olsun tayfayı ciddiye bile almamış. Tam da olması gereken sorular iptal oldu. 1 tane iptal 1 tane de şık değiştirildi. Neymiş ayçiçeği bende fazla yazıyormus aynen kardeşim aynen. Ciddiye bile alınacak kişiler değilsiniz. Teşekkürler ÖSYM. en hakkaniyetlisi oldu.


schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:51

Ben 7-8 ay eşşek gibi çalıştım kardeşim. Sınav da aşağı yukarı istediğim gibi geçti. Böyle yapan bir sürü adam var sorun sınavda mı yoksa sende mi ? Bunu sorgula. Yapan nasıl yaptı.

bnmadmv, 10 dk. önce
Allah belanızı versin çürümüşsünüz oğlum siz hepiniz, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemeyicek kadar leş kargalarına dönmüşsünüz.

bnmadmv
Memur
23 Ağustos 2024 10:54
sen çalıştın da biz yürüdük mü.sıru iptali bile hatalı şerefsizlerin.Tarih sorusunda A şıkkı doğru mu olmuş oluyor yani şimdi.A şıkkı da hatalıydı.Cevap değiştirmek nedir.Çift cevap yap geç.Böyle Allahsızlım olur mu.Her şeyi yanlış yapıyorlar
schopenhauerizm, 7 dk. önce

Ben 7-8 ay eşşek gibi çalıştım kardeşim. Sınav da aşağı yukarı istediğim gibi geçti. Böyle yapan bir sürü adam var sorun sınavda mı yoksa sende mi ? Bunu sorgula. Yapan nasıl yaptı.


schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 10:56

Ah be güzel kardeşim. O soru için en doğrusunu yapmış adamlar. A şıkkı doğru zaten. Mısakımilli'yi aç oku sadece türk toprakları değil arap topraklarında da halk oylaması var. Yani türk ve islam birliğini esas alıyor. Bu yorumu yapman gerekiyordu.

O kadar hatalı soru yoktu işte anlamadığınız o. Olması gereken oldu.

bnmadmv, 4 dk. önce
sen çalıştın da biz yürüdük mü.sıru iptali bile hatalı şerefsizlerin.Tarih sorusunda A şıkkı doğru mu olmuş oluyor yani şimdi.A şıkkı da hatalıydı.Cevap değiştirmek nedir.Çift cevap yap geç.Böyle Allahsızlım olur mu.Her şeyi yanlış yapıyorlar
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