Yazıklar olsun hatalı sorulara neredeyse bir şey yapılmamış.

sen çalıştın da biz yürüdük mü.sıru iptali bile hatalı şerefsizlerin.Tarih sorusunda A şıkkı doğru mu olmuş oluyor yani şimdi.A şıkkı da hatalıydı.Cevap değiştirmek nedir.Çift cevap yap geç.Böyle Allahsızlım olur mu.Her şeyi yanlış yapıyorlar

sen çalıştın da biz yürüdük mü.sıru iptali bile hatalı şerefsizlerin.Tarih sorusunda A şıkkı doğru mu olmuş oluyor yani şimdi.A şıkkı da hatalıydı.Cevap değiştirmek nedir.Çift cevap yap geç.Böyle Allahsızlım olur mu.Her şeyi yanlış yapıyorlar