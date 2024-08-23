KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:40
Kpss kurum önerisi yardim

Merhaba arkadaşlar bölümüm halkla iliskiler ve tanıtım kpss puanım 87 şu an 657 sozlesmeli çalışıyorum kamu iktisat kurumlarının birinde düz memurluk istiyordum nasıl bir yol haritası önerirsiniz teşekkürler

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