Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ağustos 2024 10:44
Üniversite için denk nakil işlemleri

Görev yapmakta olduğum şehirden başka bir şehirde üniversite kazandım, ancak o şehre gidebilme durumum bulunmuyor. Kazandığım üniversiteye yazabileceğim, bulunduğum şehirde ki denk bir üniversiteye kaydımın nakli konusunda yapabileceğim bir şey var mı? Süreç nasıl işliyor bu konuda bilgisi olan birilerinin desteğini rica ederim. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.

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