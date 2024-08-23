KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:49
Kpss 2024-İnşaat müh. Puan/Sıralama

Selam arkadaşlar ,

Puan-sıralama bilgilerimizi buradan paylaşalım .

Benim sonuç

92,743 puan - 801 sıralama

Mesleğimizde bol atamalı tercih dönemleri olsun inşallah.

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024 Açıklanıyor.ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 KPSS Birincisi Net TahminiKpss 2024-HukukçularKpss optikler değiştirilebilir mi?KPSS sonuc Kpss Lisans Sonuçlar 23 Aust saat kaçta öğrenilir.Soru iptalleriKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriKpss hazirlik

Sözlük

Kırmızı ışıktan geçmek 2 sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü açıklaması 1 geleneksel taşlama festivali 1 Carlsberg 1 Sözlük editörü 3 yapmacık davranışlar 4 tarım ürünü protestoları 1 65 milyon yıl önce filmi 1 Sakız çiğnerken dilini ısırmak 5 maximilla 1

Son Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışlara yeni düzenlemeBrent petrolün varil fiyatı 77,23 dolarMaliye'den tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımıYılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacakBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?