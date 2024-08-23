2024 Kpss Mimarlık Mezunları

genel sıralamanız gayet iyi görünüyor ama mimarlıktan çok az aldığı için branş sıralaması konusunda benim de çok bir fikrim yok açıkcası. açıklanmasını bekleyeceğiz mecburen .tebrik ederim bu arada puanınız için

genel sıralamanız gayet iyi görünüyor ama mimarlıktan çok az aldığı için branş sıralaması konusunda benim de çok bir fikrim yok açıkcası. açıklanmasını bekleyeceğiz mecburen .tebrik ederim bu arada puanınız için