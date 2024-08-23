KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 10:58
2024 Kpss Mimarlık Mezunları
sıralama

berna baykal
23 Ağustos 2024 10:59
91.24 puanla 1877 . sıradayım. Mimarlıktan tercih yapacaklar ne durumdalar?

sumeyye0104
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:39
telegram grubu var mı acaba

berna baykal
23 Ağustos 2024 11:46
bilgim yok ama eğer varsa süper olur
sumeyye0104, 2 saat önce
telegram grubu var mı acaba

Kpss2024mimar
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:06

93.18 puan siralama 581


Kpss2024mimar
Aday Memur
23 Ağustos 2024 12:08

Umarim alim olur da 90 ustu puanlarla açıkta kalmayız sizce brans sıralaması nasil gelir genel siralamam 581 branşta ilk kacta olmak lazım gecen yıl merkezi ile kac kisi aldi acaba


berna baykal
23 Ağustos 2024 12:11
genel sıralamanız gayet iyi görünüyor ama mimarlıktan çok az aldığı için branş sıralaması konusunda benim de çok bir fikrim yok açıkcası. açıklanmasını bekleyeceğiz mecburen .tebrik ederim bu arada puanınız için
Kpss2024mimar, 1 saat önce

Umarim alim olur da 90 ustu puanlarla açıkta kalmayız sizce brans sıralaması nasil gelir genel siralamam 581 branşta ilk kacta olmak lazım gecen yıl merkezi ile kac kisi aldi acaba

Toplam 6 mesaj

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