KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 11:04
Hırsız var

netler eksik twitterda herkes ayni seyi yaziyor


lisans mezunu
Şef
23 Ağustos 2024 11:06

Belki hata yapılmış düzeltilir neden hemen hırsız var diye feryat ediyorsunuz


schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:11

twitterda herkes ayciceği bende fazla diyordu sonuç ? zorttt uydurma oldugu ve insanların yalan attığı ortaya çıktı. Şimdi yine aynısı oluyor. Sorun falan yok sen yanlıs hesapladın hata oranı 0000.1 olan makineler hesaplıyor hadi başka kapıya yettiniz artık


maresca0
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:34

0000.1 mi ahahhaaha 0.0001 demeyi bile bilmiyorsun millete akıl veriyorsun la :DD komik şey

schopenhauerizm, 2 saat önce

twitterda herkes ayciceği bende fazla diyordu sonuç ? zorttt uydurma oldugu ve insanların yalan attığı ortaya çıktı. Şimdi yine aynısı oluyor. Sorun falan yok sen yanlıs hesapladın hata oranı 0000.1 olan makineler hesaplıyor hadi başka kapıya yettiniz artık


schopenhauerizm
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:40

genel sıralamaya bakarsak %1'lik kesimdeyim dostum.

maresca0, 2 saat önce

0000.1 mi ahahhaaha 0.0001 demeyi bile bilmiyorsun millete akıl veriyorsun la :DD komik şey


maresca0
Aday Memur
23 Ağustos 2024 11:51

napayım aq? ben de %1 lik kesimdeyim.

schopenhauerizm, 2 saat önce

genel sıralamaya bakarsak %1'lik kesimdeyim dostum.

Toplam 5 mesaj

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