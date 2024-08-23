KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ağustos 2024 11:04
81 puan ile psikoloji lisans.

Arkadaşlar, herkese geçmiş olsun. Çok yakın bir akrabamın P3 puanı 80,9. Bununla herhangi bi bakanlıkta psikoloji için açılan bir kadroya girmesi mümkün olur mu?

Bir de konuya ilişkin bir sorum daha var: Bu merkezi atamalar şu anda bakanlıklara kadrolu mu alıyor yoksa sözleşmeli mi alıyor? Sözleşmeli olması halinde 3 yıllık bir süre tayin imkanı yok mu? Bu işlerde yeniyiz de kusrumuza bakmayın.. Cevaplar için teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 Açıklanıyor.ÖSYM bugün süpriz yapabilir.2024 KPSS Birincisi Net TahminiKpss optikler değiştirilebilir mi?KPSS sonuc 2024 KPSS sıralama ?2024 Kpss B Grubu İİBF puan sıralama Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Eksik net

Sözlük

karen's diner 1 Savaş 1 tespih olsan çekilmezsin 1 Bugün olanlar 4 konkordato 1 yeşil fındık 3 nuri alço 3 korkma 1 Yine sözlükte yalnız kalmak 3 Reformer pilates 1

Son Haberler

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacakKartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı16 terörist etkisiz hale getirildiBodrum'da korkutan depremTürkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuz'da arttı

Editörün Seçimi

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?