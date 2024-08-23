81 puan ile psikoloji lisans.

Arkadaşlar, herkese geçmiş olsun. Çok yakın bir akrabamın P3 puanı 80,9. Bununla herhangi bi bakanlıkta psikoloji için açılan bir kadroya girmesi mümkün olur mu?

Bir de konuya ilişkin bir sorum daha var: Bu merkezi atamalar şu anda bakanlıklara kadrolu mu alıyor yoksa sözleşmeli mi alıyor? Sözleşmeli olması halinde 3 yıllık bir süre tayin imkanı yok mu? Bu işlerde yeniyiz de kusrumuza bakmayın.. Cevaplar için teşekkürler.